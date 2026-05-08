Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 7 мая около 21:00 возле одного из магазинов в Шевченковском районе Запорожья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пьяный мужчина вел себя агрессивно в магазине, чем вызвал возмущение других покупателей. Уже на улице возле заведения между ним и тремя другими участниками произошла потасовка, во время которой фигурант достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов. Двое пострадавших, 17-летний подросток и 33-летний мужчина, госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Первым на выстрелы среагировал оперативник уголовного розыска, проходивший мимо во внерабочее время. Он задержал стрелка и удерживал его до приезда коллег.

Фигурантом оказался 42-летний военнослужащий. Его задержали.

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина открыл огонь из автомата у многоэтажек. Фигурнат совершил около 30 выстрелов.