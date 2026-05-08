Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Фото: COLlive News

Питання про те, як ключові фігуранти операції НАБУ і САП "Мідас" – Олександр Цукерман і Тимур Міндіч – змогли залишити Україну ще до обшуків та оголошення підозр, залишається без офіційної відповіді вже понад пів року

Про це повідомляє "Українська правда", публікуючи третю серію так званих "плівок Міндіча", передає RegioNews.

За даними журналістів, у листопаді 2025 року в медіа з'являлася інформація, що джерелом можливого витоку даних про початок операції міг бути тодішній заступник керівника САП Андрій Синюк.

Після публікації розслідування він залишив посаду, а в антикорупційних органах заявляли про продовження перевірок усіх обставин виїзду фігурантів за кордон.

Самі Цукерман і Міндіч раніше стверджували, що виїхали з України законно та без порушень.

Нова частина матеріалів, які опинилися у розпорядженні редакції, ставить під сумнів цю версію. Зокрема, фрагмент слідчих документів зі стенограмою розмови між двома обвинуваченими у справі – Дмитром Басовим та Ігорем Миронюком.

За даними журналістів, у розмові, що відбулася за два місяці до старту розслідування, обговорювалася можливість використання Синюка для отримання доступу до інформації, пов'язаної з антикорупційними провадженнями.

Обвинувачені обговорювали той факт, що Синюк не може використовуватися "постійно", а лише в надзвичайно важливих ситуаціях. Вони також обговорювали, як можна перевірити Синюка з іншими антикорупційними справами, щоб зрозуміти, чи можна йому справді довіряти.

Ситуація, коли вирішили використати "карту Синюка", настала згодом. 16 жовтня заступник керівника САП скористався внутрішньою базою даних, щоб перевірити, чи фігурують обвинувачені у справі "Мідас" у провадженнях.

26 жовтня, через 10 днів після того, як Синюк використав внутрішні бази, Володимир Цибульський – ймовірно, водій або помічник Цукермана – зазначив, що він і його начальник мають терміново вирушити у відрядження до Відня.

Як відомо, восени 2025 року Україна оголосила у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Пізніше Кабмін ініціював введення санкцій проти них.

Тимур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом – у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Олександр Цукерман також фігурує у масштабному антикорупційному розслідуванні під умовною назвою "Мідас", яке стосується корупційних схем у сфері енергетики.

За даними слідства, він мав кодове ім’я "Шугармен". Як повідомляє "Українська правда", головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман виїхав за кордон 29 жовтня.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

Згодом нардеп Ярослав Железняк опублікував ще одну частину плівок. Він стверджує, що у цих розмовах йдеться про можливі кадрові рішення в уряді, зокрема кандидатури на посади в Кабінеті міністрів, а також потенційного посла України в США. Серед згаданих прізвищ – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанішина та Світлана Гринчук.

Окрім того, Железняк опублікував чергову частину записів "плівок Міндіча" у яких обговорюють роботу правоохоронних органів.