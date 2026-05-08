13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 14:07

Третя серія "плівок Міндіча": нові деталі втечі Цукермана і Міндіча (Оновлено)

08 травня 2026, 14:07
Читайте также на русском языке
Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Фото: COLlive News
Читайте также
на русском языке

Питання про те, як ключові фігуранти операції НАБУ і САП "Мідас" – Олександр Цукерман і Тимур Міндіч – змогли залишити Україну ще до обшуків та оголошення підозр, залишається без офіційної відповіді вже понад пів року

Про це повідомляє "Українська правда", публікуючи третю серію так званих "плівок Міндіча", передає RegioNews.

За даними журналістів, у листопаді 2025 року в медіа з'являлася інформація, що джерелом можливого витоку даних про початок операції міг бути тодішній заступник керівника САП Андрій Синюк.

Після публікації розслідування він залишив посаду, а в антикорупційних органах заявляли про продовження перевірок усіх обставин виїзду фігурантів за кордон.

Самі Цукерман і Міндіч раніше стверджували, що виїхали з України законно та без порушень.

Нова частина матеріалів, які опинилися у розпорядженні редакції, ставить під сумнів цю версію. Зокрема, фрагмент слідчих документів зі стенограмою розмови між двома обвинуваченими у справі – Дмитром Басовим та Ігорем Миронюком.

За даними журналістів, у розмові, що відбулася за два місяці до старту розслідування, обговорювалася можливість використання Синюка для отримання доступу до інформації, пов'язаної з антикорупційними провадженнями.

Обвинувачені обговорювали той факт, що Синюк не може використовуватися "постійно", а лише в надзвичайно важливих ситуаціях. Вони також обговорювали, як можна перевірити Синюка з іншими антикорупційними справами, щоб зрозуміти, чи можна йому справді довіряти.

Ситуація, коли вирішили використати "карту Синюка", настала згодом. 16 жовтня заступник керівника САП скористався внутрішньою базою даних, щоб перевірити, чи фігурують обвинувачені у справі "Мідас" у провадженнях.

26 жовтня, через 10 днів після того, як Синюк використав внутрішні бази, Володимир Цибульський – ймовірно, водій або помічник Цукермана – зазначив, що він і його начальник мають терміново вирушити у відрядження до Відня.

Як відомо, восени 2025 року Україна оголосила у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Пізніше Кабмін ініціював введення санкцій проти них.

Тимур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом – у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

Олександр Цукерман також фігурує у масштабному антикорупційному розслідуванні під умовною назвою "Мідас", яке стосується корупційних схем у сфері енергетики.

За даними слідства, він мав кодове ім’я "Шугармен". Як повідомляє "Українська правда", головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман виїхав за кордон 29 жовтня.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

Згодом нардеп Ярослав Железняк опублікував ще одну частину плівок. Він стверджує, що у цих розмовах йдеться про можливі кадрові рішення в уряді, зокрема кандидатури на посади в Кабінеті міністрів, а також потенційного посла України в США. Серед згаданих прізвищ – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанішина та Світлана Гринчук.

Окрім того, Железняк опублікував чергову частину записів "плівок Міндіча" у яких обговорюють роботу правоохоронних органів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП скандал Тимур Міндіч плівки Міндіча Олександр Цукерман
"Плівки Міндіча-2": Железняк оприлюднив нові записи про Кабмін і посла в США
01 травня 2026, 10:10
Скандал із маєтками "Вови" та "Андрія": в ОП відмовилися коментувати розслідування
30 квітня 2026, 13:25
Плівки Міндіча: Міндіч обговорював з Умєровим продаж частки FirePoint - ЗМІ
29 квітня 2026, 18:55
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн
08 травня 2026, 14:43
Співмешканка замначальника київської поліції веде бізнес з колаборантом - ЗМІ
08 травня 2026, 14:25
На Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я
08 травня 2026, 14:15
"Азов" показав удари по техніці РФ у Маріуполі: місто "патрулюють" дрони
08 травня 2026, 13:47
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
08 травня 2026, 13:30
Підрив автівки військового у Дніпрі: одного з виконавців затримали під час спроби втечі за кордон
08 травня 2026, 13:17
Парад Путіна без Сі: куди зникли союзники Кремля
08 травня 2026, 13:11
У Дніпрі жінка закінчила сварку з чоловіком смертельним ударом ножем
08 травня 2026, 13:00
У дитсадку Львова спалах кишкової інфекції: підтверджено два випадки сальмонельозу
08 травня 2026, 12:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »