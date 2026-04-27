14:55  27 апреля
На Полтавщине с крыши предприятия упал человек
14:42  27 апреля
Во Львове побит температурный рекорд 1954 года: -5,3 °C
11:45  27 апреля
На Черниговщине будут судить семейного врача из-за смерти 12-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2026, 15:59

"Миндичгейт": Буданов предложил Зеленскому план выхода из кризиса с отставкой Ермака

Читайте також українською мовою
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Читайте також
українською мовою

Нынешний глава Офиса Президента Кирилл Буданов в свое время предложил Владимиру Зеленскому стратегический план преодоления кризиса, парализовавшего властную верхушку из-за резонансного расследования НАБУ, известного как «Миндичгейт». Ключевым и наиболее радикальным требованием документа была отставка Андрея Ермака

Об этом изданию " Бабель " рассказал собеседник в ГУР, передает RegioNews.

В центре расследования НАБУ по поводу многомиллионных хищений в "Энергоатоме" оказался не только друг президента Тимур Миндич — по делу все чаще фигурировала фамилия тогдашнего главы ОП Андрея Ермака. На фоне скандала часть депутатов от "Слуги народа" открыто потребовала кадровых изменений на Банковой.

Именно в этот критический момент состоялась встреча президента с тогда еще главой военной разведки. Несмотря на существующую напряженность, Буданов оказался незаменимым медиатором: у него были лучшие рабочие отношения с руководителями САП и НАБУ.

"Буданов предложил президенту план выхода из кризиса. В его документе кроме отставки Ермака содержался ряд экономических, геополитических и коммуникационных решений", — отмечает собеседник.

Интересно, что по данным The Economist, к лету 2025 года Андрей Ермак, по меньшей мере, девять раз пытался уволить Буданова с должности начальника ГУР. Однако каждый раз разведчика спасало особое доверие главы государства. В окружении президента отмечают, что между Зеленским и Будановым существует определенная "химия": Кирилл Алексеевич - один из немногих, кто может донести президенту альтернативную точку зрения, к которой реально прислушивается.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

Андрей Ермак Офис президента отставка Буданов Кирилл
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Все блоги »