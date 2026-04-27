Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

"В результате опасных метеорологических явлений I уровня опасности - порывов ветра 17-22 м/с - повреждена кровля одного из культурных заведений города. Ветер сорвал свисавшие вниз конструкции крыши, создавая угрозу для прохожих и автотранспорта", - говорится в сообщении.

Во время аварийно-спасательных работ в заведении проходил концерт.

Необычные сняли аварийные элементы кровли. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что подразделения системы МВД продолжают ликвидацию последствий непогоды , охватившей значительную часть Украины.

Наибольшие разрушения шквальный ветер нанес в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях.

Всего в 19 регионах остаются обесточенными более 700 населенных пунктов. В результате непогоды погибли три человека – в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. Еще восемь человек, среди которых ребенок, получили травмы.