Фото: pixabay

В суд направлен обвинительный акт в отношении врача из Нежинского района за халатность, повлекшую смерть 12-летнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Врача будут судить по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Обвиняемой грозит до трех лет ограничения свободы или до пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

Следствие установило, что врач проигнорировала обязательные медицинские протоколы и должностные инструкции, что сделало невозможным своевременное спасение жизни пациента.

Напомним, что трагедия произошла в июне 2025 года, когда к семейному врачу обратилась мать с 12-летним сыном, который имел высокую температуру и сыпь. Медик установила диагноз "скарлатина", однако неправильно определила степень тяжести болезни. Несмотря на признаки тяжелой бактериальной инфекции, врач не госпитализировала мальчика и назначила амбулаторное лечение дома. Из-за отсутствия должной помощи у ребенка развился инфекционно-токсический шок, ставший причиной смерти.