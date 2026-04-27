Боевые действия в марте: стагнация фронта и эскалация в воздухе

В марте боевые действия на фронте оставались преимущественно статическими: линия столкновения почти не изменилась, однако возросла интенсивность воздушных атак и дальнобойных ударов с обеих сторон

Иллюстративное фото: из открытых источников

Боевые действия в марте: Глухой угол войны стал еще глуше после нескольких неудачных механизированных штурмов врага.

В марте враг ползуче оккупировал 168 кв. Общая площадь оккупированных территорий практически не меняется пол года: линия фронта колеблется за счет потери, то восстановления мелких участков в серой зоне, которая серой была и будет. Среднесуточное количество боев – 168 (зимой было 175). В марте Украина нарастила интенсивность дальних ударов по нефтяным объектам.

Совершен 31 удар по 25 объектам. Украина не озвучивает количества применяемых дальнобойных ракет и дронов, но враг сообщил о сбитии 7500 дронов, что дает среднесуточный показатель – 240 единиц. Эти удары временно остановили 40% российского экспорта нефти. Россия извлекла грубую выгоду от иранской войны: 760 млн долларов в день. Это перекрывает относительно небольшие расходы по ремонту поврежденных объектов. Поражение нескольких компаний российского ВПК временно замедлило создание баллистических ракет. Однако в марте увеличилось количество воздушных атак со стороны России. 23 марта произошла самая большая за всю войну атака: 948 дронов и 34 ракеты. На суше стоячесть войны заключается в способности обеих сторон осуществлять огневой контроль на глубину до 100 км. Сформировалась стационарная кол-зона (мертвая зона) шириной 20 км, преодолеть которую обеим сторонам практически нереально.

