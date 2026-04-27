Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
27 апреля 2026, 09:53

Боевые действия в марте: стагнация фронта и эскалация в воздухе

В марте боевые действия на фронте оставались преимущественно статическими: линия столкновения почти не изменилась, однако возросла интенсивность воздушных атак и дальнобойных ударов с обеих сторон
Иллюстративное фото: из открытых источников
Боевые действия в марте:

  • Глухой угол войны стал еще глуше после нескольких неудачных механизированных штурмов врага.
  • В марте враг ползуче оккупировал 168 кв.

Общая площадь оккупированных территорий практически не меняется пол года: линия фронта колеблется за счет потери, то восстановления мелких участков в серой зоне, которая серой была и будет.

Среднесуточное количество боев – 168 (зимой было 175).

  • В марте Украина нарастила интенсивность дальних ударов по нефтяным объектам.
  • Совершен 31 удар по 25 объектам.

Украина не озвучивает количества применяемых дальнобойных ракет и дронов, но враг сообщил о сбитии 7500 дронов, что дает среднесуточный показатель – 240 единиц. Эти удары временно остановили 40% российского экспорта нефти.

Россия извлекла грубую выгоду от иранской войны: 760 млн долларов в день. Это перекрывает относительно небольшие расходы по ремонту поврежденных объектов.

Поражение нескольких компаний российского ВПК временно замедлило создание баллистических ракет.

Однако в марте увеличилось количество воздушных атак со стороны России. 23 марта произошла самая большая за всю войну атака: 948 дронов и 34 ракеты.

На суше стоячесть войны заключается в способности обеих сторон осуществлять огневой контроль на глубину до 100 км. Сформировалась стационарная кол-зона (мертвая зона) шириной 20 км, преодолеть которую обеим сторонам практически нереально.

Читайте также: "Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины

23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Земельная афера на 12,8 миллиона: в Тернопольской области вручили подозрение директору за захват земли в Виннице
27 апреля 2026, 21:27
В Ровенской области пьяный мужчина порезал двух прохожих
27 апреля 2026, 21:15
Дроны и артиллерия: окупаны около 20 раз ударили по Никопольщине, есть жертвы
27 апреля 2026, 20:59
На Днепропетровщине мужчина погиб под колесами
27 апреля 2026, 20:55
Ночные гонки в Дарницком районе: подростки на украденном у родственников Ford убегали от полиции (ВИДЕО)
27 апреля 2026, 20:40
Убийство Андрея Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд
27 апреля 2026, 20:35
Атака на Сумы: российский дрон разбил полтора десятка грузовиков и автобусы
27 апреля 2026, 20:26
СБУшников поймали на взятке в 110 тысяч долларов - НАБУ
27 апреля 2026, 20:15
Дом, авто и наличные: ВАКС арестовал имущество руководителя областного ТЦК
27 апреля 2026, 19:55
Промышленный контрафакт: в Харьковской области накрыли подпольный табачный завод
27 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
