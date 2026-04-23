Украинофобия: что предлагают изменить в законодательстве

Внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за украинофобию

Внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за украинофобию

Почему это важно именно сейчас? Мы видим огромный запрос общества на справедливость. Украинцы должны быть защищены от унижений и информационных атак. Общественность не раз заявляла о необходимости такого закона.

Я также вижу, что в условиях гибридной войны украинофобия становится оружием, используемым врагом для раскола нашего общества. Действующего законодательства сегодня недостаточно, чтобы полностью охватить это явление.

Понятие украинофобии более широкое, чем то, что предлагает Статья 161 Уголовного кодекса Украины. Пока четкого наказания за нарушение нет. И потому я предложил конкретизировать ответственность по таким действиям.

Что именно мы предлагаем считать украинофобией? Это умышленные действия, вредящие нашему государству:

публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение;

оправдание ассимиляции или покорения украинского народа;

публичное пренебрежение к нашему языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать нашу идентичность.

Украинофобия должна получить четкую правовую оценку, а правонарушители должны нести ответственность. Это вопросы национальной безопасности, защиты каждого украинца, нашей истории и нашего будущего.