Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
23 апреля 2026, 18:47

Украинофобия: что предлагают изменить в законодательстве

23 апреля 2026, 18:47
Внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за украинофобию
Внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за украинофобию
Иллюстративное фото: из открытых источников
Почему это важно именно сейчас? Мы видим огромный запрос общества на справедливость. Украинцы должны быть защищены от унижений и информационных атак. Общественность не раз заявляла о необходимости такого закона.

Я также вижу, что в условиях гибридной войны украинофобия становится оружием, используемым врагом для раскола нашего общества. Действующего законодательства сегодня недостаточно, чтобы полностью охватить это явление.

Понятие украинофобии более широкое, чем то, что предлагает Статья 161 Уголовного кодекса Украины. Пока четкого наказания за нарушение нет. И потому я предложил конкретизировать ответственность по таким действиям.

Что именно мы предлагаем считать украинофобией? Это умышленные действия, вредящие нашему государству:

  • публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение;
  • оправдание ассимиляции или покорения украинского народа;
  • публичное пренебрежение к нашему языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать нашу идентичность.

Украинофобия должна получить четкую правовую оценку, а правонарушители должны нести ответственность. Это вопросы национальной безопасности, защиты каждого украинца, нашей истории и нашего будущего.

Украина ВР законопроект украинский язык Уголовная ответственность депутаты украинофобия
 
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Массовая гибель рыбы на Харьковщине: открыто уголовное производство
23 апреля 2026, 19:26
Изнасиловал малолетнюю падчерицу: в лесу на Ровенщине задержали подозреваемого
23 апреля 2026, 19:10
В Полтавской области мужчина проведет 14 лет в тюрьме за сексуальное насилие над детьми
23 апреля 2026, 18:59
В суд дело направили дело о хищении миллионов через "Клиент-банк"
23 апреля 2026, 18:50
В Киеве появится проезд имени убитого Андрея Парубия
23 апреля 2026, 18:35
В Донецкой области женщина "сливала" подруги-россияне, где находятся ВСУ
23 апреля 2026, 18:15
Во Львове служебный автомобиль ТЦК наехал на женщину: что произошло
23 апреля 2026, 18:09
В Харьковской области разоблачили схему "успешной" сдачи экзамена на вождение
23 апреля 2026, 17:59
Российский удар по Кривому Рогу: поврежден железнодорожный вокзал
23 апреля 2026, 17:47
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
