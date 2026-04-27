На Днепропетровщине водитель "влетел" в грузовик: погиб человек

На Днепропетровщине сообщили о подозрении водителя, повлекшего смертельное ДТП. К сожалению, в результате аварии погибла пассажирка

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Авария произошла 22 февраля на улице Днепровской в Павлограде. Как выяснили правоохранители, водитель Mercedes-Benz Sprinter не соблюдал безопасную дистанцию, превысил скорость и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Mercedes-Benz Atego.

В результате ДТП пассажирка микроавтобуса получила травмы. Медики долго пытались ее спасти, однако, к сожалению, она скончалась в больнице.

"Следователи Павлоградского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

