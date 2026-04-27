Во Львове побит температурный рекорд 1954 года: -5,3 °C

Во Львове 27 апреля зафиксировали новый температурный рекорд – минимальная температура воздуха опустилась до -5,3 °C

Об этом сообщил Львовский региональный центр гидрометеорологии, передает RegioNews.

Синоптики отметили, что предыдущий рекорд держался этого дня с 1954 года. Тогда минимальная температура составляла -2,2 °C.

Таким образом, показатель этого года превысил предыдущий рекорд более чем на три градуса, установив новое минимальное значение для этой даты.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, из-за непогоды в Украине погибли три человека. Наибольшие разрушения шквальный ветер нанес в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях.