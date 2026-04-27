Под Ужгородом вторые сутки пылает самый большой мусорный полигон
На Закарпатье горит самый большой мусорный полигон под Ужгородом, пожар тушат со вчера 26 апреля, пока его удалось локализовать на площади 0,1 га
Об этом сообщили в Управлении ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.
"Продолжается ликвидация значительного пожара на полигоне бытовых отходов в селе Барвинок, что на Ужгородщине. Сообщение о возгорании поступило вчера вечером, после чего к тушению привлекли подразделения из Ужгорода, Чопа и поселка Среднее. После полуночи спасатели локализовали огонь на площади 0,1 га", - говорится в сообщении.
Для мониторинга ситуации специалисты используют беспилотные летательные аппараты.
На месте работают 35 человек и 13 единиц техники, включая тяжелую технику коммунальных предприятий. Из-за задымления жителям близлежащих населенных пунктов рекомендуют держать окна закрытыми до полной ликвидации возгорания.
