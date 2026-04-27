Фото: ГСЧС

На Закарпатье горит самый большой мусорный полигон под Ужгородом, пожар тушат со вчера 26 апреля, пока его удалось локализовать на площади 0,1 га

Об этом сообщили в Управлении ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

"Продолжается ликвидация значительного пожара на полигоне бытовых отходов в селе Барвинок, что на Ужгородщине. Сообщение о возгорании поступило вчера вечером, после чего к тушению привлекли подразделения из Ужгорода, Чопа и поселка Среднее. После полуночи спасатели локализовали огонь на площади 0,1 га", - говорится в сообщении.

Для мониторинга ситуации специалисты используют беспилотные летательные аппараты.

На месте работают 35 человек и 13 единиц техники, включая тяжелую технику коммунальных предприятий. Из-за задымления жителям близлежащих населенных пунктов рекомендуют держать окна закрытыми до полной ликвидации возгорания.

