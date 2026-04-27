Фото: Офис Генерального прокурора

В Кировоградской области в течение полугода системно вырубали защитные лесополосы. В результате уничтожено более 200 деревьев и нанесено более 4 млн грн ущерба окружающей среде

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры сообщили о подозрении трем участникам схемы.

По данным следствия, с сентября 2025 по март 2026 года они без каких-либо разрешений системно заходили в защитные лесные насаждения Долинской общины и вырубали деревья.

Уничтожены более 200 деревьев: акации, клены, дубы. Только по одному из установленных эпизодов незаконно срублено 153 дерева.

"Согласно расчетам Государственной экологической инспекции, причиненный ущерб окружающей среде составляет более 4 млн гривен", - сообщили правоохранители.

После вырубки древесину перевозили, хранили и продавали жителям Кропивницкого района. Вырученные средства распределяли между собой.

Действия подозреваемых прокуроры квалифицировали по ч. 4 ст. 246 УК Украины.

