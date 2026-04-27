27 апреля 2026, 15:55

Миллионы на "епомощи": на Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые обворовывали украинцев

Фото: прокуратура
В Днепропетровской области разоблачили межрегиональную группу, которая выманивала миллионы у украинцев. Все это делали под видом социальной помощи

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Посреди организаторов был гражданин РФ. Также в схему привлекли 12 человек из разных регионов Украины. Злоумышленники действовали дистанционно, используя специализированное программное обеспечение.

Как обманывали людей

Аферисты размещали в соцсетях объявления о якобы получении помощи. Когда люди переходили по ссылке, они попадали на поддельные ресурсы, где вводили персональные данные и реквизиты банковских карт. Эта информация сразу передавалась через специально созданный Telegram-бот.

Когда мошенники получали доступ к аккаунтам людей, они заходили в онлайн-банкинг потерпевших и перечисляли средства на подконтрольные счета. Известно о по меньшей мере 20 пострадавших, у которых украли в общей сложности около 5 миллионов гривен.

"Одному из организаторов и его сообщнику сообщено о подозрении по факту мошенничества. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения. Продолжается работа по привлечению к ответственности других участников", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

аферист мошенничество прокуратура Днепропетровская область
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
