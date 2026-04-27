Миллионы на "епомощи": на Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые обворовывали украинцев

В Днепропетровской области разоблачили межрегиональную группу, которая выманивала миллионы у украинцев. Все это делали под видом социальной помощи

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Посреди организаторов был гражданин РФ. Также в схему привлекли 12 человек из разных регионов Украины. Злоумышленники действовали дистанционно, используя специализированное программное обеспечение.

Как обманывали людей

Аферисты размещали в соцсетях объявления о якобы получении помощи. Когда люди переходили по ссылке, они попадали на поддельные ресурсы, где вводили персональные данные и реквизиты банковских карт. Эта информация сразу передавалась через специально созданный Telegram-бот.

Когда мошенники получали доступ к аккаунтам людей, они заходили в онлайн-банкинг потерпевших и перечисляли средства на подконтрольные счета. Известно о по меньшей мере 20 пострадавших, у которых украли в общей сложности около 5 миллионов гривен.

"Одному из организаторов и его сообщнику сообщено о подозрении по факту мошенничества. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения. Продолжается работа по привлечению к ответственности других участников", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.