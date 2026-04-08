Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности

Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Но без него в случае завершения войны страна окажется в правовом вакууме, который не будет способствовать сохранению демократии

Проваленные дедлайны

"Я очень честный. Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все…" Президент Зеленский в свое время сделал это довольно неожиданное заявление на полях Мюнхенской конференции безопасности. И она привлекла внимание граждан к тому факту, что в стране уже почти два месяца вроде как шла активная работа над новым законом о выборах. Проект закона, по словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, должен был быть готовым к регистрации в сессионном зале еще в конце февраля.

С тех пор прошло больше месяца, и, по словам знакомой с процессом главы правления Гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, "все дедлайны нарушены, потому что они были нереалистичны с самого начала". А наделенные полномочиями парламентские спикеры пока делают вид, что "забыли" о своих заявлениях.

Справедливости ради следует отметить, что обещания эти в момент произнесения были направлены не столько на реформы законодательства, сколько на внешнюю аудиторию. Прежде всего, на президента США Дональда Трампа. Которій пытался объяснить провал своих весьма специфических миротворческих усилий в российско-украинской войне фактом несоблюдения демократических процедур действующей украинской властью. В первую очередь речь шла именно о президентских выборах.

Впрочем, сейчас у президента США совсем другие проблемы.

Обманчивый консенсус

Напротив, украинская власть чувствует себя вполне защищенной от критики относительно необходимой ревизии избирательного кодекса. Как из-за очевидного нежелания России идти даже на перемирие, не говоря уже о мире. Так и благодаря общественному консенсусу относительно невозможности проведения каких-либо выборов при условии продолжения боевых действий. Хотя этот консенсус понемногу ослабевает с течением времени, его все еще поддерживает большинство украинцев, а также действующее законодательство. Поэтому выборы, с точки зрения как власти, так и общества, все-таки не ко времени. Можно сосредоточиться на преодолении парламентского кризиса, который понемногу начинает угрожать экономической способности страны продолжать ведение боевых действий.

Но эта "несвоевременность" не должна вводить в заблуждение. Идея нового избирательного законодательства не просто уместна. Она абсолютно неизбежна и жизненно важна для дальнейшего существования демократии в Украине. Рано или поздно война закончится. И о необходимости срочного проведения президентских и парламентских выборов в Украине заговорят не только Трамп с Путиным, но и все без исключения наши союзники. В первую очередь, конечно, европейские, но не только.

Не говоря уже о собственных гражданах, многие из которых чувствуют небезосновательное раздражение от геологической несменяемости украинской власти. Пусть эта несменяемость и вызвана факторами, от власти, по большей части, независимыми.

Когда этот вопрос прозвучит как извне, так и изнутри Украины, станет понятно, что избирательной системы у нас на данный момент нет. Есть лишь артефакт из других, мирных времен. С округами, часть которых под оккупацией. С "прикрепленными" к ним избирателями, которые, конечно, смогут проголосовать не по месту регистрации, – если подадут заявление и небольшой списочек подтверждающих документов в ближайший орган ведения государственного реестра избирателей.

Если вам кажется, что это не такая уж проблема, следует вспомнить, что от 4.5 до 6 миллионов беженцев из Украины сейчас в ЕС. А еще есть 4.6 миллиона внутренне перемещенных лиц. Кроме того, неизвестно сколько граждан остается под оккупацией и в России. Сложно рассчитываемое количество беженцев в США, Канаде, Великобритании и т.д. И вдобавок – более 3 миллионов украинцев, которые и до войны жили не по месту регистрации, и миллион с лишним мобилизованных, из которых неизвестно сколько находится очень далеко от места регистрации.

Все эти люди не вернутся домой за неделю или даже за месяц после завершения войны. Большая часть из них не будет иметь возможности обратиться в предусмотренный законом орган ведения госреестра избирателей. А без голосов этих людей любая новая власть, избранная в Украине, будет иметь, на радость кремлевским политтехнологам, довольно сомнительную легитимность.

Вакуум легитимности

Понятно, что начать подготовку к выборам "на земле" будет возможно только после завершения активных боевых действий. Но подготовить прозрачное и четкое законодательство, прокоммуницировать его с обществом, парламент вполне способен и сейчас. Равно как и заказать, написать и оттестировать программное обеспечение, необходимое для дистанционного голосования – если такое будет предусмотрено законом. Или разработать процедуру почтового голосования. Или придумать любой другой способ для адекватного волеизъявления украинцев в той ситуации, которая существует сейчас.

Тот факт, что война не закончится ни в этом месяце, ни, вероятно, даже в этом году, не должен расхолаживать парламентариев. Потому что когда наступит перемирие, если не мир, а одобренного избирательного кодекса для существующих обстоятельств не будет, возникнет колоссальный вакуум легитимности. А действующий украинский президент будет выглядеть как его сирийский коллега Ахмед аль-Шара, с которым он на днях встречался. Который обещает своим гражданам провести выборы через три, а может – через четыре года. Как уж получится.