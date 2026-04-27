Конфликт между ГУР и СБУ: Буданов раскрыл новые детали

Фото: "Бабель"/Юлия Вебер

Бывший руководитель ГУР, а ныне глава ОП Кирилл Буданов рассказал новые детали об обострении отношений между украинскими спецслужбами в начале полномасштабного вторжения

Об этом пишет издание "Бабель", передает RegioNews.

Единственная структура, с которой руководитель ГУР Кирилл Буданов пошел на открытый конфликт, – СБУ. Это произошло в начале полномасштабного вторжения после убийства банкира Дениса Киреева 5 марта 2022 года.

По словам Буданова, он знал Киреева с 2009 года. Их знакомство состоялось на мероприятии, где он был вместе с тогдашним руководителем ГУР Виктором Гвоздем, после чего они начали общаться.

В 2021 году Буданов, по утверждению, попросил Киреева попытаться выйти на российские спецслужбы, используя свои контакты. Ранее Киреев работал в структурах, связанных с братьями Клюевыми, и, по данным собеседников, имел связи с российскими силовиками. Он согласился и, по словам Буданова, собирал информацию во время поездок в Харьковскую область и пересечения границы с РФ.

В преддверии вторжения именно Киреев, как заявляет Буданов, сообщил о возможных направлениях российского удара. Позже он был привлечен к украинской переговорной группе, которая с конца февраля 2022 года вела переговоры с российской стороной. Фактически он, по этой версии, представлял интересы ГУР.

Кирилл Буданов и Денис Киреев. Фото: Telegram/ГУР МО

Буданов выложил и свою версию событий 5 марта. По его словам, перед вторым раундом переговоров Кірєєву зателефонували з офісу Олександра Поклада, начальника контррозвідки СБУ. После этого он отправился в Киев, предупредил охрану о возможном задержании и приказал не вмешиваться. Впоследствии возле Софийского собора его автомобиль остановили сотрудники СБУ, после чего его отвели в микроавтобус. Через полтора часа тело Киреева было обнаружено в центре Киева.

Буданов утверждает, что Киреев был связан с ГУР, в то время как в СБУ заявляли, что он мог быть агентом российских спецслужб.

По данным собеседников в разведке, инцидент с Киреевым стал ключевым в обострении отношений между ГУР и СБУ в начале войны. В ГУР, как утверждается, рассчитывали на его участие в возможных переговорах с РФ.

Фото, которое должно было демонстрировать примирение двух служб: ГУР и СБУ. Кирилл Буданов и Василий Малюк

Впоследствии, при посредничестве руководства государства, стороны публично продемонстрировали примирение. Тогдашний первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк встретился с Будановым, после чего были обнародованы совместные фото и сообщения о координации действий между службами. Впрочем, Буданов з Малюком всегда находили общий язык.

Однако, по данным источников, с Александром Покладом, который в январе 2025 стал первым заместителем главы СБУ и усилил свои позиции в службе, отношения так и не наладились.

Денис Киреев: что о нем известно

Украинский банкир, финансист и участник переговорной группы Украины с Россией в начале полномасштабного вторжения в РФ.

Работал в международных финансовых структурах, включая Citibank, Credit Lyonnais, ING и Rabobank. Также занимал должность первого заместителя председателя правления "Ощадбанка" в 2010-2014 годах, а ранее входил в наблюдательный совет "Укрэксимбанка".

В марте 2022 года Киреев вошел в состав украинской делегации на переговорах с РФ в Белоруссии.

5 марта 2022 года он был убит в Киеве при обстоятельствах, которые до сих пор остаются предметом разных версий и противоречивых заявлений разных сторон.

