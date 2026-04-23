1 мая – не советский праздник. Это американский

1 мая 1886 года около 40 тысяч рабочих вышли бастовать на площадь Хеймаркета в Чикаго. Требовали восьмичасовой рабочий день.

После взрыва арестовали восемь человек. Всех восьмерых осудили за сговор – хотя суд открыто признал, что ни один из них лично не бросал бомбу и, возможно, даже не знал, кто это сделал.

Суд присяжных состоял в основном из предпринимателей и клерков. По меньшей мере, один из присяжных был родственником погибшего полицейского.

Приговор был предсказуем.

11 ноября 1887 года повесили четверых. Несмотря на массовые протесты в США, Франции, Нидерландах, Италии, Испании и Англии.

Один из них перед казнью сказал: "Настанет день, когда наше молчание будет мощнее голосов, которые вы сейчас душите".

В 1893 году губернатор Иллинойса помиловал трех выживших заключенных и публично назвал процесс позорно несправедливым. Спустя семь лет после смертной казни.

На II Парижском конгрессе 1889 года было решено ежегодно 1 мая проводить международные демонстрации – в память о чикагских событиях.

В Украине впервые этот праздник был отмечен во Львове в 1890 году. Ее организаторами стали польские, еврейские и украинские активисты рабочих сообществ Львова: слесари, столяры, жестянщики, печатники, щеткари, портные, сапожники и другие люди физического труда. Среди собравшихся был Иван Франко.

Никаких красных флагов, никаких портретов вождей. Просто люди, которые хотели восьмичасовой рабочий день и запрет детского труда.

Большевики пришли позже. И превратили чужой день борьбы в собственный парад лояльности. Явка на демонстрации была обязательной.

Это был уже не праздник и не борьба за права трудящихся, а просто принудительная массовка.

Но сама дата здесь ни при чем.

Сейчас 1 мая отмечают национальный праздник в 143 странах мира. Большинство из них никогда не было в СССР.

Советский Союз не придумал этот праздник. Он его украл и испортил.

Как и многое другое.