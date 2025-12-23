Закон о выборах во время войны будет иметь одноразовое действие – Стефанчук

Фото: Верховная Рада

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта, регламентирующего проведение выборов во время военного положения

Об этом он сообщил корреспондентка Суспильного, передает RegioNews.

По словам спикера, этот закон будет использован одноразово.

Группу возглавляет первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко. В состав рабочей группы войдут представители всех фракций и групп парламента, а также гражданского общества и Центральной избирательной комиссии.

"Это профессиональная рабочая группа, которая наработает документ, который позволит провести в Украине не просто выборы, а безопасные демократические выборы, которым будет доверие во всем мире", – заявил Стефанчук.

По его словам, группа будет работать над всеми нюансами применения Избирательного кодекса с учетом войны, в частности:

голосование военнослужащих и их право избираться;

голосование миллионов украинцев, которые находятся за пределами страны;

проведение выборов на временно оккупированных территориях;

присутствие иностранных наблюдателей.

"По каждому вопросу есть целый ряд "за" и "против", которые нужно проработать, взять лучший мировой опыт и предложить Украине новый закон одноразового использования именно для этих выборов. А я надеюсь, что в дальнейшем мы перейдем на платформу, предусмотренную Конституцией и Избирательным кодексом", – добавил глава ВР.

Как известно, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в парламенте формируется рабочая группа для "скорой проработки вопроса проведения возможных выборов" президента Украины во время военного положения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, если будет прекращение огня.

По данным СМИ, президент дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

