16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
07 февраля 2026, 13:59

Наша переговорная позиция объективно слаба

07 февраля 2026, 13:59
Читайте також українською мовою
Сейчас, когда может решиться, на каких условиях завершится война и каким будет мир после нее, нам нужно четко понять нашу переговорную позицию
иллюстративное фото: из открытых источников
А у нас она объективно слаба.

Последний год мы то отказываемся, то соглашаемся на предложения Трампа. Сначала Зеленский раздражает Трампа и американцев, затем Ермак.

Результат: отношения с США – под достаточно большим вопросом.

Наша энергетика в тяжелейшей ситуации за всю историю независимости. Мы уже долгое время не экспортируем электроэнергию, у нас даже без обстрелов могут происходить блекауты, а энергосистема зависит от электроэнергии из-за границы.

Зато есть Миндич и Цукерман, которые греют души и квартиры украинцев положительными эмоциями из Израиля.

РФ постоянно наносит сильные обстрелы, а у нас нет 1000 дронов перехватчиков, нет защиты энергообъектов.

Сначала Зеленский переводит опытных служащих ПВО в пехоту, а потом приходится придумывать программы набора людей в ПВО, потому что дроны некому сбивать.

О системе мобилизации даже ничего говорить не нужно. Зеленский убил доверие людей к государству, убивает доверие в армию, а по его решению и бездействию фронт откатывается на запад.

Именно Зеленский и его друзья привели к слабости нашей страны в столь важный момент истории.

И именно заложниками его действий стали украинцы.

И он должен понести за это ответственность, по меньшей мере, политическую.

Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11
