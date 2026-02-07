Наша переговорная позиция объективно слаба
А у нас она объективно слаба.
Последний год мы то отказываемся, то соглашаемся на предложения Трампа. Сначала Зеленский раздражает Трампа и американцев, затем Ермак.
Результат: отношения с США – под достаточно большим вопросом.
Наша энергетика в тяжелейшей ситуации за всю историю независимости. Мы уже долгое время не экспортируем электроэнергию, у нас даже без обстрелов могут происходить блекауты, а энергосистема зависит от электроэнергии из-за границы.
Зато есть Миндич и Цукерман, которые греют души и квартиры украинцев положительными эмоциями из Израиля.
РФ постоянно наносит сильные обстрелы, а у нас нет 1000 дронов перехватчиков, нет защиты энергообъектов.
Сначала Зеленский переводит опытных служащих ПВО в пехоту, а потом приходится придумывать программы набора людей в ПВО, потому что дроны некому сбивать.
О системе мобилизации даже ничего говорить не нужно. Зеленский убил доверие людей к государству, убивает доверие в армию, а по его решению и бездействию фронт откатывается на запад.
Именно Зеленский и его друзья привели к слабости нашей страны в столь важный момент истории.
И именно заложниками его действий стали украинцы.
И он должен понести за это ответственность, по меньшей мере, политическую.