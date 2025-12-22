15:19  22 декабря
22 декабря 2025, 13:04

Выборы во время войны: в ВР создают группу для быстрой обработки вопроса

22 декабря 2025, 13:04
Фото: из открытых источников
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в парламенте формируется рабочая группа для "скорой проработки вопроса проведения возможных выборов" президента Украины во время военного положения

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Обсуждение будет проходить на базе профильного Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов", – добавил Арахамия.

Дату и время заседания глава фракции СН обещал сообщить впоследствии.

Также он заявил, что на заседание будут приглашены представители СМИ.

Как известно, по словам заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, если будет прекращение огня.

По данным СМИ, президент дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

Читайте также:

выборы Украина война ВР президент должность Арахамия Давид Георгиевич военное положение рабочая группа
