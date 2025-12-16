10:40  16 декабря
16 декабря 2025, 09:11

Зеленский рассказал, планируются ли референдум и выборы в Украине

16 декабря 2025, 09:11
Фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не планирует ни одного референдума, который мог бы касаться пунктов мирного соглашения с Россией

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами 15 декабря, передает RegioNews.

По его словам, это решение обусловлено желанием не усложнять жизнь украинцев во время войны.

"Мы пока не говорим о референдуме. Сложный документ, сложные решения. Пытаемся сделать все, чтобы не усложнять жизнь, которая и без того непроста из-за войны", – отметил Зеленский.

В то же время, он добавил, что Украина готова к проведению выборов, если будет прекращение огня. Зеленский подчеркнул, что для легитимного голосования необходимо сотрудничество законодательной власти и инфраструктура безопасности, а также определение срока проведения выборов в 60-90 дней или другой согласованный период.

Напомним, по данным СМИ, Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Как известно, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы . Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам , а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу

