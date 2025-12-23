07:40  23 грудня
Закон про вибори під час війни матиме одноразову дію – Стефанчук

23 грудня 2025, 07:26
Фото: Верховна Рада
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки законопроєкту, який регламентуватиме проведення виборів під час воєнного стану

Про це він повідомила кореспондентка Суспільного, передає RegioNews.

За словами спікера, цей закон буде використаний одноразово.

Групу очолює перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко. До складу робочої групи увійдуть представники всіх фракцій та груп парламенту, а також представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

"Це фахова робоча група, яка напрацює документ, що дозволить провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світі", – заявив Стефанчук.

За його словами, група працюватиме над усіма нюансами застосування Виборчого кодексу з урахуванням війни, зокрема:

  • голосування військовослужбовців та їхнє право обиратися;
  • голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами країни;
  • проведення виборів на тимчасово окупованих територіях;
  • присутність іноземних спостерігачів.

"По кожному питанню є ціла низка "за" і "проти", які треба пропрацювати, взяти кращий світовий досвід і запропонувати Україні новий закон одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюся, що надалі ми перейдемо на платформу, передбачену Конституцією та Виборчим кодексом", – додав голова ВР.

Як відомо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у парламенті формується робоча група для "швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів" президента України під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Читайте також:

