Полиция Днепропетровщины задержала троих военнослужащих ТЦК, причастных к убийству мужчины
На Днепропетровщине полиция задержала троих военнослужащих ТЦК, вероятно причастных к нанесению смертельных травм местному жителю
Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровщины, передает RegioNews.
Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.
Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.
Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.
"Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления. В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК", — сообщили в полиции.
Их задержали, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства.