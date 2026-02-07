Полиция Днепропетровщины задержала троих военнослужащих ТЦК, причастных к убийству мужчины

На Днепропетровщине полиция задержала троих военнослужащих ТЦК, вероятно причастных к нанесению смертельных травм местному жителю

Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровщины, передает RegioNews.

Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

"Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления. В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК", — сообщили в полиции.

Их задержали, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства.