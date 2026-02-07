Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бурштынский городской совет.

"Сегодня Украина снова подверглась массированной ракетной атаке. Под ударом оказалась и наша энергетическая компания, обеспечивающая город теплоснабжением. Воздушная тревога этой ночью и утром стала одной из самых длинных в последнее время", – говорится в сообщении.

В самом городе нет тепла и воды. Отопление планируют возобновить в течение 48 часов.

О ситуации в городе, состоянии теплоснабжения и водоснабжения, а также о том, когда и как планируется восстановление, рассказывает городской голова Василий Андриешин в видеообращении.

Напомним, в субботу, 7 февраля, РФ атаковала энергообъекты в восьми областях Украины. В частности, были атакованы несколько ТЭС.