16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 16:59

Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу

07 февраля 2026, 16:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Бурштынская теплоэлектростанция Ивано-Франковской области сильно повреждена и остановила работу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бурштынский городской совет.

"Сегодня Украина снова подверглась массированной ракетной атаке. Под ударом оказалась и наша энергетическая компания, обеспечивающая город теплоснабжением. Воздушная тревога этой ночью и утром стала одной из самых длинных в последнее время", – говорится в сообщении.

В самом городе нет тепла и воды. Отопление планируют возобновить в течение 48 часов.

О ситуации в городе, состоянии теплоснабжения и водоснабжения, а также о том, когда и как планируется восстановление, рассказывает городской голова Василий Андриешин в видеообращении.

Напомним, в субботу, 7 февраля, РФ атаковала энергообъекты в восьми областях Украины. В частности, были атакованы несколько ТЭС.

