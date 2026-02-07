10:45  08 февраля
Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
09:41  08 февраля
Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 17:31

В Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК

07 февраля 2026, 17:31
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Салтовском районе мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения головы и туловища

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во время плановых мобилизационных мер. Заметив военных, 31-летний местный житель пытался скрыться, однако впоследствии перешел к агрессивным действиям.

"Мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а впоследствии достал нож и ранил двух работников ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

У работников ТЦК диагностировали непроницаемые ножевые порезы.

Нападавшего уже задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК. Инцидент произошел в 2024 году.

полиция Харьков мужчина ТЦК нож ножевое ранение
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
