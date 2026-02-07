В Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

В Салтовском районе мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения головы и туловища

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во время плановых мобилизационных мер. Заметив военных, 31-летний местный житель пытался скрыться, однако впоследствии перешел к агрессивным действиям.

"Мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а впоследствии достал нож и ранил двух работников ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

У работников ТЦК диагностировали непроницаемые ножевые порезы.

Нападавшего уже задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК. Инцидент произошел в 2024 году.