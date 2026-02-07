10:45  08 февраля
Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
09:41  08 февраля
Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
07 февраля 2026, 17:11

Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система

07 февраля 2026, 17:11
Читайте також українською мовою
Пока ее гарант сидит на Олимпе – она будет безотказно работать в пользу ее бенефициаров и программаторов
Пока ее гарант сидит на Олимпе – она будет безотказно работать в пользу ее бенефициаров и программаторов
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

И потому: Ермак все равно остается Ермаком – только без номинальной должности. От смены рабочего офиса на домашне-ресторанный никак не пострадал функционал, влиятельность, инструментарий, связи, тяжеловесность, статус, властность Ермака – второго лица в государстве по делегированности царских полномочий и первого лица в государстве по глубине метастаз во все топ-процессы.

Формальная отставка Ермака была проверенным финтом Системы: довести демонизированную фигуру до максимальной отметки токсикоза, чтобы она впитала в себя весь негатив за 5 лет, позже этот разкормленный ягненок принести в жертву на капище общественной наивности, и таким образом канализировать весь массив возмущения и неудовлетворения. припишет себе лавры борца за обновление.

На Ермака списали институциональный Чернобыль, порожденный капитаном команды КВН, замылили людям глаза, подпердили дымом, покорчили из себя "я здесь ни при чем" – а между тем Маг-Херомант в интересах вождя дальше рулит процессами, встречается с топ-чиновниками, находится под посылкой.

Никем не избранный и никому не подотчетный Ермак продолжает оставаться собой – только за кулисами. Антиконституционный альтернативный центр власти так и остался, потому что царь по-другому править не умеет. Его помешанное видение госуправления базируется на наличии доверенного решель-глубы, на которого можно спихнуть поточно-оперативное дерьмо, а все аплодисментные позитивы-сливки потреблять самому, как и полагается мастеру сцены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика Андрей Ермак власть скандал
Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения
06 февраля 2026, 19:57
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
Зеленский надеется завершить войну в Украине через год
05 февраля 2026, 07:24
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Краматорск под авиаударом РФ: погибла пенсионерка, еще трое ранены
08 февраля 2026, 12:35
Дедлайн до июня: станет ли мир реальностью или имитацией
08 февраля 2026, 11:54
Укренего: ситуация со светом сложная – ликвидация последствий ударов продолжается
08 февраля 2026, 11:15
Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
08 февраля 2026, 10:45
Россияне обстреляли Херсон: ранены 8 женщин, некоторых деблокировали спасатели
08 февраля 2026, 10:21
Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО
08 февраля 2026, 09:41
РФ атаковала Одессу БПЛА: вспыхнул пожар на предприятии
08 февраля 2026, 09:27
В Яготине во время ликвидации последствий обстрела погиб спасатель
08 февраля 2026, 09:05
Полиция Днепропетровщины задержала троих военнослужащих ТЦК, причастных к убийству мужчины
07 февраля 2026, 21:48
В Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК
07 февраля 2026, 17:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »