Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система

Пока ее гарант сидит на Олимпе – она будет безотказно работать в пользу ее бенефициаров и программаторов

иллюстративное фото: из открытых источников

И потому: Ермак все равно остается Ермаком – только без номинальной должности. От смены рабочего офиса на домашне-ресторанный никак не пострадал функционал, влиятельность, инструментарий, связи, тяжеловесность, статус, властность Ермака – второго лица в государстве по делегированности царских полномочий и первого лица в государстве по глубине метастаз во все топ-процессы. Формальная отставка Ермака была проверенным финтом Системы: довести демонизированную фигуру до максимальной отметки токсикоза, чтобы она впитала в себя весь негатив за 5 лет, позже этот разкормленный ягненок принести в жертву на капище общественной наивности, и таким образом канализировать весь массив возмущения и неудовлетворения. припишет себе лавры борца за обновление. На Ермака списали институциональный Чернобыль, порожденный капитаном команды КВН, замылили людям глаза, подпердили дымом, покорчили из себя "я здесь ни при чем" – а между тем Маг-Херомант в интересах вождя дальше рулит процессами, встречается с топ-чиновниками, находится под посылкой. Никем не избранный и никому не подотчетный Ермак продолжает оставаться собой – только за кулисами. Антиконституционный альтернативный центр власти так и остался, потому что царь по-другому править не умеет. Его помешанное видение госуправления базируется на наличии доверенного решель-глубы, на которого можно спихнуть поточно-оперативное дерьмо, а все аплодисментные позитивы-сливки потреблять самому, как и полагается мастеру сцены.

