На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию

фото: ГПСУ

У границы с Венгрией пограничники остановили иностранного проводника с «клиентами»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники задержали шестерых мужчин – одного гражданина Венгрии и пятерых граждан Украины. Во время задержания двое правонарушителей попытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничникам пришлось произвести упреждающие выстрелы вверх.

По словам задержанных, организаторы схемы рассчитывали получить от незаконной сделки 55 тысяч долларов США – от 9 до 15 тысяч долларов США с каждого.

У границы, на окраине села Чома, переправщики покинули внедорожник, которым доставляли проводника и "клиентов".

Правоохранители изъяли у организаторов схемы внедорожник, деньги и мобильные телефоны.

