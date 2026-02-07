16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2026, 15:40

На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию

07 февраля 2026, 15:40
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

У границы с Венгрией пограничники остановили иностранного проводника с «клиентами»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники задержали шестерых мужчин – одного гражданина Венгрии и пятерых граждан Украины. Во время задержания двое правонарушителей попытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничникам пришлось произвести упреждающие выстрелы вверх.

По словам задержанных, организаторы схемы рассчитывали получить от незаконной сделки 55 тысяч долларов США – от 9 до 15 тысяч долларов США с каждого.

У границы, на окраине села Чома, переправщики покинули внедорожник, которым доставляли проводника и "клиентов".

Правоохранители изъяли у организаторов схемы внедорожник, деньги и мобильные телефоны.

Как сообщалось, в начале февраля на Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины. Теперь ему грозит лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Венгрия Закарпатье видео побег за границу ГПСУ
Болезнь для бронирования: в Закарпатье врачи торговали туберкулезом для уклонистов
05 февраля 2026, 16:45
Убегали за границу на инкассаторских авто: на Закарпатье разоблачили схему по бегству уклонистов
04 февраля 2026, 18:35
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59
В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25
Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06
Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05
Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59
Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »