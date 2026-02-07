В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

Мужчину, который в 2024 году вызвал химический ожог глаз военнослужащему ТЦК, распылив в его лицо содержание газового баллончика, приговорили к 5 годам лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в приговоре Салтовского районного суда Харькова.

Следователи установили, что брата обвиняемого собирались мобилизовать после прохождения ВЛК. Мужчина прибыл в ТЦК, имея с собой газовый баллончик.

"Он начал провоцировать конфликт с присутствующими в то время в помещении рядом с дежурной частью военнослужащими с целью отвлечения их внимания и бдительности", – говорится в приговоре.

Когда к мужчине подошел военный и сказал покинуть помещение, тот приказал своему брату, чтобы он бежал в сторону выхода из помещения и сопровождал его к входной двери, а сам стал в дверном проеме, чтобы помешать военнослужащим остановить брата, подлежащего мобилизации. Затем распилил газ в лицо военного.

За совершенное его приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Напомним, в Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с супругой. Соответствующее видео было опубликовано в местных телеграмм-каналах.