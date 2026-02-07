В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой

иллюстративное фото: из открытых источников

Сотрудники ТЦК «погрузили» в автомобиль мужчину вместе с его супругой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

"На Орловой ТЦК забрали мужчину – вместе с женой", – говорится в сообщении.

В Харьковском ТЦК ситуацию пока не комментируют.

Напомним, в Харькове работники ТЦК обругали и избили ветерана войны. Инцидент произошел в январе 2026 года.