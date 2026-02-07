16:59  07 февраля
07 февраля 2026, 15:06

Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов

фото: Министерство развития общин и территорий Украины
Благодаря договоренностям между Минразвития и Инициативой сотрудничества Юго-Восточной Европы, наша страна получила 300 генераторов общей мощностью 1650 кВт и стоимостью – более 417 тыс. евро (493 тыс. долларов)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Оборудование будет передано: Киеву (100 шт), Одессе (50 шт), Сумам (50 шт), Херсону (40 шт), Николаеву (50 шт) и Львову (10 шт).

В первую очередь его получат больницы, роддомы, детские садики, школы и другие социальные учреждения.

"Очень важно сегодня усиливать распределенную генерацию и запас резервных источников питания. Мы направляем общинам генераторы, которые помогут им обеспечить стабильную работу объектов тепло- и водоснабжения. Благодарим наших партнеров за постоянную и последовательную поддержку Украины и вклад в нашу устойчивость", – говорится в сообщении.

Инициатива сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI) – это многосторонняя региональная инициатива 29 государств, начатая Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом.

Напомним, ранее Испания передала Украине мощные генераторы. Их общая мощность составляет 6,3 мегаватта.

