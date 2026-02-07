Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду

фото: the_krasnov/Instagram

Блогер Ярослав Краснов, который каждое утро в 9:00 в течение 188 дней публично транслировал минуту молчания, уехал в Канаду

​Как передает RegioNews, о своем отъезде и итогах инициативы 22-летний блоггер сообщил в Instagram.

По его словам, во время ежедневных минут молчания он почувствовал большую поддержку людей и увидел изменения в украинских городах, когда в 9:00 населенные пункты начали останавливаться, чтобы почтить память погибших в войне.

Блогер поблагодарил украинцев за слова поддержки, а также отметил, что постоянно сталкивался с хейтом в соцсетях, однако не считает его чем-то новым или значимым.

