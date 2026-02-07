Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
Блогер Ярослав Краснов, который каждое утро в 9:00 в течение 188 дней публично транслировал минуту молчания, уехал в Канаду
Как передает RegioNews, о своем отъезде и итогах инициативы 22-летний блоггер сообщил в Instagram.
По его словам, во время ежедневных минут молчания он почувствовал большую поддержку людей и увидел изменения в украинских городах, когда в 9:00 населенные пункты начали останавливаться, чтобы почтить память погибших в войне.
Блогер поблагодарил украинцев за слова поддержки, а также отметил, что постоянно сталкивался с хейтом в соцсетях, однако не считает его чем-то новым или значимым.
Напомним, в Киеве местный блоггер устроил хайп на блэкаутах. Парень кичился лимузином с "фонарями".
Укрпочта попала в сексуальный скандал из-за рекламы ко Дню влюбленныхВсе новости »
07 февраля 2026, 12:05Могилевская рассказала, почему скрывает своих дочерей
04 февраля 2026, 23:01Гендиректор Укрпочты назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа
04 февраля 2026, 21:17
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы