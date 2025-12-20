Стало известно, во сколько обойдутся выборы в Украине во время войны

иллюстративное фото: из открытых источников

Проведение предстоящих выборов в Украине может обойтись государству не менее 20 миллиардов гривен

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.

По его словам, последние президентские выборы в 2019 году стоили бюджету около 2 млрд гривен, однако нынешние расчеты значительно выше из-за инфляции и новых условий.

Председатель Центральной избирательной комиссии считает, что сейчас президентские выборы будут стоить где-то 4-5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5-7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования

"В среднем избирательная кампания, на выборах народных депутатов и местных выборах, обошлась в ЦИК в 4-5 миллиардов гривен. Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур", – объяснил он.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.