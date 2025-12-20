13:59  20 декабря
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
12:00  20 декабря
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2025, 14:23

Стало известно, во сколько обойдутся выборы в Украине во время войны

20 декабря 2025, 14:23
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Проведение предстоящих выборов в Украине может обойтись государству не менее 20 миллиардов гривен

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.

По его словам, последние президентские выборы в 2019 году стоили бюджету около 2 млрд гривен, однако нынешние расчеты значительно выше из-за инфляции и новых условий.

Председатель Центральной избирательной комиссии считает, что сейчас президентские выборы будут стоить где-то 4-5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5-7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования

"В среднем избирательная кампания, на выборах народных депутатов и местных выборах, обошлась в ЦИК в 4-5 миллиардов гривен. Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур", – объяснил он.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ЦИК выборы Украина политика война
"Слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе известного нардепа, – СМИ
20 декабря 2025, 12:27
Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине
19 декабря 2025, 21:21
Украина получит рекордную финансовую поддержку от ЕС на два года
19 декабря 2025, 20:04
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
20 декабря 2025, 13:59
РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"
20 декабря 2025, 13:25
Ночью РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях, во всех регионах применяются графики отключений света
20 декабря 2025, 13:07
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии
20 декабря 2025, 12:53
"Слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе известного нардепа, – СМИ
20 декабря 2025, 12:27
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
20 декабря 2025, 12:00
В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы
20 декабря 2025, 10:59
Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море
20 декабря 2025, 10:35
Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »