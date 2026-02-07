Уничтожение окупантов продолжается. В Генштабе ВСУ обновили данные потерь армии РФ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери армии РФ по состоянию на утро субботы, 7 февраля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 245 290 (+730) человек;
- танков – 11 650 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 009 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 37 036 (+22) ед;
- РСЗО – 1 637 (+0) ед;
- средства ПВО – 1295 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1 161) ед;
- крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 379 (+68) ед;
- специальная техника – 4064 (+1) ед.
Напомним, недавнее исследование Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне показало, что потери Украины и РФ в войне составляют около 2 млн. человек.
РФ совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы УкраиныВсе новости »
07 февраля 2026, 07:59Потери РФ по состоянию на 6 февраля: Генштаб обновил данные
06 февраля 2026, 07:22В Украину вернулись 157 военнопленных
05 февраля 2026, 15:59
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы