Уничтожение окупантов продолжается. В Генштабе ВСУ обновили данные потерь армии РФ

иллюстративное фото: из открытых источников

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери армии РФ по состоянию на утро субботы, 7 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 февраля потеряла:

личного состава – около 1 245 290 (+730) человек;

танков – 11 650 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 009 (+2) ед;

артиллерийских систем – 37 036 (+22) ед;

РСЗО – 1 637 (+0) ед;

средства ПВО – 1295 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1 161) ед;

крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 77 379 (+68) ед;

специальная техника – 4064 (+1) ед.

Напомним, недавнее исследование Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне показало, что потери Украины и РФ в войне составляют около 2 млн. человек.