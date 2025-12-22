08:23  22 декабря
Во Франковске после уличной драки умер 18-летний парень
22 декабря 2025, 07:07

Виткофф подытожил переговоры с Украиной, Россией и европейскими партнерами

22 декабря 2025, 07:07
Фото: EPA/UPG
Спецпосланник президента США Стив Виткофф подвел итоги переговоров о возможном мирном урегулировании войны с украинской и российской сторонами, а также европейскими партнерами

Об этом он сообщил в сети Х, передает RegioNews.

По словам Виткоффа, с украинской делегацией состоялась отдельная конструктивная встреча в формате США-Украина. В ходе переговоров стороны сосредоточились на четырех ключевых вопросах:

  • дальнейшему развитию 20-пунктного мирного плана,
  • согласовании позиций по многосторонним гарантиям безопасности,
  • гарантий безопасности со стороны США для Украины,
  • плана экономического обновления и развития.

"Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности дальнейших шагов. Украина по-прежнему полностью отдана достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет – прекратить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", – написал Виткофф.

В другом сообщении спецпосланник сообщил, что представитель России Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные" встречи с американской делегацией по продвижению мирного плана президента США Дональда Трампа.

Украинскую делегацию представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Со стороны США во встрече приняли участие сам Виткофф, Джаред Кушнер, который является зятем Трампа, а также сотрудник Белого дома Джон Груэнбаум.

По словам Виткоффа, к обсуждениям также присоединились ключевые советники по нацбезопасности из Европы, чтобы скоординировать общий стратегический подход Украины, США и европейских партнеров.

Напомним, после переговоров в Берлине, состоявшихся 14 декабря, специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе встречи американской и украинской делегаций.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

Кроме того, Дональд Трамп шокировал заявлением , что Зеленский вроде бы единственный, кому не нравится мирный план.

Американский президент также заявлял, что Россия согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

Россия Украина США война переговоры Виткофф мирный план Трампа европейские партнеры
