22 грудня 2025, 13:04

Вибори під час війни: у ВР створюють групу для швидкого опрацювання питання

Фото: з відкритих джерел
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у парламенті формується робоча група для "швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів" президента України під час воєнного стану

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Обговорення буде проходити на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів", – додав Арахамія.

Дату і час засідання глава фракції СН обіцяв повідомити згодом.

Також він заявив, що на засідання будуть запрошені представники ЗМІ.

Як відомо, за словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

Читайте також:

