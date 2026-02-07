Ермак пытается элементарно сохраниться

Не разделяю общей эйфории, что Ермака сожгли с поличным. Человек пытается элементарно сохраниться

Не разделяю общей эйфории, что Ермака сожгли с поличным. Человек пытается элементарно сохраниться

иллюстративное фото: из открытых источников

Было очевидно, что Андрей Борисович, выстраивавший в течение пяти последних лет жесткую вертикаль власти (угадывая желание первого лица), будет пытаться и дальше продолжать использовать всю свою прежнюю орбиту, чтобы сохранять влияние на процессы. Это как раз понятно. Особенно до сих пор сохраняя симпатию Зеленского.

Со временем эта протяженность пройдет. Ибо люди есть люди, и они будут ориентироваться на тех, кто ими напрямую управляет. Бывшее начальство, конечно, авторитетно, однако, не функционально – это уже не начальство. Брожение в ОП только начинается. И под Буданова клянутся те, кто еще вчера считался "рукой Ермака". Это возле ви.

Другой вопрос, что Ермак сейчас, как заскоченная крыса, пытается хоть где-то дергать за ниточки. И встречается в каких-то непонятных офисах и подвалах Дворца спорта, больше похожих на притоны. Но это уже вопрос конспирологии и вкуса.

Точно не таким свое будущее видел Андрей Борисович. А ведь впереди еще много вопросов к нему. Да и не только к нему. Уже в нынешнем окружении Президента есть кому задавать вопросы.