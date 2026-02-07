РФ совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне атаковали Украину большим количеством БПЛА и ракетами. Основная цель – объекты энергетики и инфраструктуры. Под ударом было мероприятие, но взрывы и повреждения есть и в других областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Отмечается, что в результате нанесенных врагом повреждений – в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии.

"Пока атака еще продолжается. Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности", – говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что ранее обнародованные графики почасовых обесточений сейчас не действуют. Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее сообщалось, что 7 февраля во всех регионах Украины в течение всех суток будут применять меры ограничения потребления электроэнергии.