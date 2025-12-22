15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 11:13

Подоляк и Лещенко остаются на Банковой: новые должности советников – СМИ

22 декабря 2025, 11:13
Читайте також українською мовою
Коллаж: Информатор
Читайте також
українською мовою

Михаила Подоляка и Сергея Лещенко уволили с должностей советников руководителя Офиса Президента. Это произошло после отставки Андрея Ермака, однако оба остались работать на Банковой

Об этом Офис Президента сообщил в ответе на запрос "Детектор медиа", передает RegioNews.

Сергей Лещенко в комментарии изданию отметил, что он продолжает работу на внештатной должности советника Офиса Президента. По его словам, внештатный советник имеет меньше регламентированных обязанностей, что дает больше гибкости во взаимодействии с другими заинтересованными лицами в ОП.

Михаил Подоляк также подтвердил, что продолжает работать советником Офиса Президента.

Как известно, в декабре 2024 года ОП сообщал о девяти советниках Ермака. Штатными были Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко, а вне штата работали Дарья Заровна, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко.

Сейчас Офис Президента не раскрыл обновленное количество советников и заместителей руководителя, а также их фамилии.

Напомним, 28 ноября на фоне скандала коррупции в энергетике заявление на отставку написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В этот день утром НАБУ из САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

Источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил. Сам же Ермак сообщил, что идет на фонт.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки

