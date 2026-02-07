США хотят договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной весной и провести выборы

иллюстративное фото: из открытых источников

Соединенные Штаты хотят договориться о мирном соглашении между Московью и Киевом в марте и провести выборы в мае

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает RegioNews.

По данным издания, делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили возможность заключить мирное соглашение с Россией уже в марте 2026 г. и проведение общенациональных выборов и референдума в мае.

В то же время стороны до сих пор не согласовали вопросы территории.

Издание пишет, что согласно рамочному соглашению, которое обсуждают американские и украинские дипломаты, любое соглашение будет вынесено на референдум украинским избирателям, которые одновременно будут голосовать на национальных выборах.

В США считают, что лучше было бы провести выборы как можно скорее.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в течение двух дней переговоров в Абу-Даби делегации Украины, США и РФ обсудили, в частности, методы введения перемирия и мониторинг прекращения боевых действий.