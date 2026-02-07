В Украине ввели аварийные отключения света из-за атаки РФ, власти просят помощь от Польши

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ совершила очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал Первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, враг ударил также по генерации. В частности, Бурштынской и Добротворской ТЭС.

"По состоянию на сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений. Атака продолжается. Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация безопасности", – говорится в сообщении.

Укрэнерго направило запрос на аварийную помощь от Польши.

Как сообщалось, ночью и утром 7 февраля армия РФ совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. Во многих регионах введено отключение света.