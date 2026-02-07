В Ровно после атаки РФ возник масштабный пожар

иллюстративное фото: из открытых источников

В городе сильный пожар на месте прилетов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

По словам местных жителей, в городе до сих пор слышны взрывы.

В настоящее время областной центр находится под атакой БПЛА.

Как сообщалось, утром 7 февраля россияне атаковали Украину большим количеством БПЛА и ракет. Основная цель – объекты энергетики и инфраструктуры.