В Киевской области горят склады "Рошен" из-за атаки РФ
В Киевской области продолжается ликвидация пожара в складском помещении «Рошен»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса.
В настоящее время продолжается тушение пожара.
Как сообщалось, утром 7 февраля РФ совершила очередную массированную атаку на объекты инфраструктуры и энергосистемы Украины. Россияне применили ударные дроны и ракеты.
