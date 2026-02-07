В Киевской области горят склады "Рошен" из-за атаки РФ

фото: ГСЧС

В Киевской области продолжается ликвидация пожара в складском помещении «Рошен»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса.

В настоящее время продолжается тушение пожара.

Как сообщалось, утром 7 февраля РФ совершила очередную массированную атаку на объекты инфраструктуры и энергосистемы Украины. Россияне применили ударные дроны и ракеты.