Роботу над законом про вибори "під час війни" очолить Корнієнко – ЗМІ

Фото: "Слуга народу"

Для розробки законопроекту щодо можливості проведення виборів під час війни при профільному комітеті Верховної Ради буде створено робочу групу

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело, передає RegioNews.

Рішення про створення групи ухвалили депутати на Погоджувальній раді. Очолить її перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

До роботи групи також будуть залучені представники громадських організацій.

Нагадаємо, раніше Володими Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців.

Читайте також: Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу