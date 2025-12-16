Зеленський розповів, чи плануються референдум і вибори в Україні

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не планує жодного референдуму, який міг би стосуватися пунктів мирної угоди з Росією

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 15 грудня, передає RegioNews.

За його словами, це рішення зумовлене бажанням не ускладнювати життя українців під час війни.

"Ми поки що не говоримо про референдум. Складний документ, складні рішення. Пробуємо зробити все, щоб не ускладнювати життя, яке й без того непросте через війну", – зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню. Зеленський підкреслив, що для легітимного голосування потрібна співпраця законодавчої влади та безпекова інфраструктура, а також визначення терміну проведення виборів у 60-90 днів або інший погоджений період.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Володимир Зеленський дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців.

Читайте також: Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу