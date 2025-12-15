17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 21:20

Евросоюз поставил Украине обещанные 2 миллиона артиллерийских снарядов

15 декабря 2025, 21:20
иллюстративное фото: из открытых источников
Европейский Союз завершил выполнение плана по поставке Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов до конца 2025 года

Как передает RegioNews, об этом заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас.

По ее словам, в 2025 году Европейский Союз предоставил Украине 27 млрд евро военной помощи.

"Наши приоритеты – это усиление давления на Москву и обеспечение большей поддержки Киеву. ЕС предоставил Украине 27 млрд евро военной помощи в этом году. Мы выполнили свое обещание предоставить 2 миллиона артиллерийских снарядов Украине", – заявила Кая Каллас.

По ее мнению, сейчас не пора замедляться и ЕС должен делать больше, чтобы усиливать украинскую оборону и ее позицию на переговорах, пока РФ отказывается от мира.

Напомним, в понедельник, 15 декабря, Владимир Зеленский заявил о разных позициях Украины и США по разделу территорий. При этом он отметил, что диалог будет продолжаться.

12 декабря 2025
