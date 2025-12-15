Евросоюз поставил Украине обещанные 2 миллиона артиллерийских снарядов
Европейский Союз завершил выполнение плана по поставке Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов до конца 2025 года
Как передает RegioNews, об этом заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас.
По ее словам, в 2025 году Европейский Союз предоставил Украине 27 млрд евро военной помощи.
"Наши приоритеты – это усиление давления на Москву и обеспечение большей поддержки Киеву. ЕС предоставил Украине 27 млрд евро военной помощи в этом году. Мы выполнили свое обещание предоставить 2 миллиона артиллерийских снарядов Украине", – заявила Кая Каллас.
По ее мнению, сейчас не пора замедляться и ЕС должен делать больше, чтобы усиливать украинскую оборону и ее позицию на переговорах, пока РФ отказывается от мира.
Напомним, в понедельник, 15 декабря, Владимир Зеленский заявил о разных позициях Украины и США по разделу территорий. При этом он отметил, что диалог будет продолжаться.