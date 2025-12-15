17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 19:42

Мерц озвучил планы относительно возможного перемирия на Рождество

15 декабря 2025, 19:42
Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность временного прекращения огня на Рождество и обращения к российской стороне для договоренностей

Об этом во время общения с медиа в Берлине заявил Фридрих Мерц, передает RegioNews.

Немецкий лидер Фридрих Мерц выразил возможность установления перемирия во время рождественских праздников в контексте войны в Украине. По его словам, в настоящее время рассматривается вариант временного прекращения огня, что позволит организовать гуманитарные паузы и облегчить жизнь мирных жителей.

Мерц подчеркнул, что для реализации такого шага будет инициировано обращение в Россию. Он отметил, что перемирие на Рождество не является окончательным решением конфликта, но может стать первым шагом к дальнейшим переговорам и уменьшению эскалации на фронте.

Политик подчеркнул, что любые договоренности о паузе в боевых действиях должны учитывать безопасность Украины и не угрожать суверенитету. Кроме того, Мерц считает, что участие международных партнеров в таких договоренностях важно для обеспечения контроля над соблюдением режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил пять ключевых условий для мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Ранее сообщалось, что во время переговоров в Берлине спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

Как сообщалось, в ЕС считают, что войну РФ против Украины следует завершить до 24 февраля. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

перемирие Рождество гуманитарный корридор Фридрих Мерц прекращение огня
