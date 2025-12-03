Фото: иллюстративное

На Волыни готовятся к продаже тысяч хвойных деревьев, которые можно приобрести как срезанными, так и живыми для высадки после праздников

Об этом сообщает Филиал "Полесский лесной офис", передает RegioNews.

На Волыни готовятся к масштабным продажам новогодних елок и сосен. Полесский лесной офис планирует реализовать около 10 тысяч деревьев, а вместе с Ровенской областью ожидают более 20 тысяч хвойных деревьев в этом сезоне.

Деревца продают на ярмарках, лесничествах и рекреационных комплексах. Цены на срезанные елки остались социальными: от 150 до 250 грн за деревце высотой от одного до полутора метров, а высокие елки стоят дороже. Кроме срезанных деревьев доступны живые новогодние елки в контейнерах для тех, кто хочет высадить дерево после праздников. Их стоимость стартует от 500 грн. в зависимости от высоты.

В предприятии отмечают, что половину доходов от продаж направляют в местные бюджеты и на мероприятия по лесовосстановлению и охране лесов. Все елки маркированы бирками со штрихкодом или этикетками, подтверждающими их легальность. Проверить происхождение деревьев можно через платформу open.ukrforest.com, введя код из бирки.

На плантациях, общей площадью около 270 гектаров, елки и сосны выращивают на расстоянии, чтобы ветви формировали правильную коническую форму. При необходимости деревца заготовят во время рубок формирование и оздоровление лесов.

