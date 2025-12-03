14:56  03 декабря
03 декабря 2025, 19:35

На Волыни планируют продать около 10 000 новогодних елок: какие цены на ярмарках

03 декабря 2025, 19:35
Фото: иллюстративное
На Волыни готовятся к продаже тысяч хвойных деревьев, которые можно приобрести как срезанными, так и живыми для высадки после праздников

Об этом сообщает Филиал "Полесский лесной офис", передает RegioNews.

На Волыни готовятся к масштабным продажам новогодних елок и сосен. Полесский лесной офис планирует реализовать около 10 тысяч деревьев, а вместе с Ровенской областью ожидают более 20 тысяч хвойных деревьев в этом сезоне.

Деревца продают на ярмарках, лесничествах и рекреационных комплексах. Цены на срезанные елки остались социальными: от 150 до 250 грн за деревце высотой от одного до полутора метров, а высокие елки стоят дороже. Кроме срезанных деревьев доступны живые новогодние елки в контейнерах для тех, кто хочет высадить дерево после праздников. Их стоимость стартует от 500 грн. в зависимости от высоты.

В предприятии отмечают, что половину доходов от продаж направляют в местные бюджеты и на мероприятия по лесовосстановлению и охране лесов. Все елки маркированы бирками со штрихкодом или этикетками, подтверждающими их легальность. Проверить происхождение деревьев можно через платформу open.ukrforest.com, введя код из бирки.

На плантациях, общей площадью около 270 гектаров, елки и сосны выращивают на расстоянии, чтобы ветви формировали правильную коническую форму. При необходимости деревца заготовят во время рубок формирование и оздоровление лесов.

Напомним, украинские фермеры оказались в затруднительном положении из-за резкого падения закупочных цен на живых свиней до 75-100 гривен за килограмм, в то время как в супермаркетах свинина продолжает стоить 250 гривен за кило, а сало – 150-180 гривен. Этот дисбаланс между низкими ценами для производителей и стабильно высокими розничными ценами чреват сокращением производства свинины в Украине.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
