17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 20:26

Продавали детей за 70 тыс. евро: украинскую "координаторку суррогатного бизнеса" экстрадировали из Германии

15 декабря 2025, 20:26
Фото: Национальная полиция Украины
Украинские правоохранители вернули из Германии женщину, причастную к незаконной схеме суррогатного материнства и продаже младенцев за границу

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Столичные правоохранители экстрадировали из Германии 50-летнюю женщину, участвовавшую в преступной схеме под прикрытием программы суррогатного материнства. По ходатайству следователей Оболонского управления полиции ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщина курировала процесс "подсадки" эмбрионов и фактически эксплуатировала украинских женщин, контролируя все течение беременности и заставляя потерпевших соблюдать строгую конспирацию, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Масштабную схему правоохранители Киева разоблачили еще в августе 2023 года. Тогда полицейские установили, что два владельца частных клиник в Киеве и Харькове вместе с сообщниками подыскивали женщин, находившихся сложных материальных условиях и предлагали за деньги родить детей от иностранных доноров. В свидетельствах о рождении указывали иностранца как отца, что позволяло вывозить детей за границу. Услуга для заказчиков стоила до 70 тысяч евро, а роженицам обещали 12 тысяч евро, однако большинство обещаний не выполняли.

В преступную схему были вовлечены 12 человек, среди которых переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры. Несколько участников уже получили приговоры. Благодаря международному сотрудничеству правоохранители смогли разыскать и экстрадировать одну из ключевых фигуранток.

Женщине сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой лиц), ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 2 ст. 255 (руководство или участие в преступной организации). За участие в схеме ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, многолетний спор по экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа завершился неожиданным решением австрийского суда.

Цены изменились перед праздниками: какие в Украине теперь ценники на овощах
15 декабря 2025, 22:30
В Одессе постепенно восстанавливают мобильную связь
15 декабря 2025, 21:55
Евросоюз поставил Украине обещанные 2 миллиона артиллерийских снарядов
15 декабря 2025, 21:20
Министерство обороны Турции сообщает о сбитом дроне над Черным морем
15 декабря 2025, 21:07
Военный оркестр Волыни почтил память Степана Гиги на львовской церемонии
15 декабря 2025, 20:42
В Сумской области полицейские спасли 86-летнюю жительницу из прифронтового города
15 декабря 2025, 20:12
Зеленский заявил о разных позициях Украины и США по разделу территорий
15 декабря 2025, 20:09
В Кривом Роге 40-летний мужчина угнал авто и попал на нем в ДТП
15 декабря 2025, 19:57
Смертельная драка на улицах: в Днепре судили мужчину, убившего прохожего
15 декабря 2025, 19:55
