Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Столичные правоохранители экстрадировали из Германии 50-летнюю женщину, участвовавшую в преступной схеме под прикрытием программы суррогатного материнства. По ходатайству следователей Оболонского управления полиции ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщина курировала процесс "подсадки" эмбрионов и фактически эксплуатировала украинских женщин, контролируя все течение беременности и заставляя потерпевших соблюдать строгую конспирацию, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Масштабную схему правоохранители Киева разоблачили еще в августе 2023 года. Тогда полицейские установили, что два владельца частных клиник в Киеве и Харькове вместе с сообщниками подыскивали женщин, находившихся сложных материальных условиях и предлагали за деньги родить детей от иностранных доноров. В свидетельствах о рождении указывали иностранца как отца, что позволяло вывозить детей за границу. Услуга для заказчиков стоила до 70 тысяч евро, а роженицам обещали 12 тысяч евро, однако большинство обещаний не выполняли.

В преступную схему были вовлечены 12 человек, среди которых переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры. Несколько участников уже получили приговоры. Благодаря международному сотрудничеству правоохранители смогли разыскать и экстрадировать одну из ключевых фигуранток.

Женщине сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой лиц), ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 2 ст. 255 (руководство или участие в преступной организации). За участие в схеме ей грозит до 15 лет лишения свободы.

