17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 19:42

Мерц озвучив плани щодо можливого перемир’я на Різдво

15 грудня 2025, 19:42
Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість тимчасового припинення вогню на Різдво та звернення до російської сторони для домовленостей

Про це під час спілкування з медіа в Берліні заявив Фрідріх Мерц, передає RegioNews.

Німецький лідер Фрідріх Мерц висловив можливість встановлення перемир’я на час різдвяних свят у контексті війни в Україні. За його словами, нині розглядають варіант тимчасового припинення вогню, що дозволить організувати гуманітарні паузи та полегшити життя мирних жителів.

Мерц підкреслив, що для реалізації такого кроку буде ініційоване звернення до Росії. Він зазначив, що перемир’я на Різдво не є остаточним рішенням конфлікту, але може стати першим кроком до подальших переговорів і зменшення ескалації на фронті.

Політик наголосив, що будь-які домовленості про паузу в бойових діях повинні враховувати безпеку України та не загрожувати її суверенітету. Крім того, Мерц вважає, що участь міжнародних партнерів у таких домовленостях важлива для забезпечення контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив п'ять ключових умов для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Раніше повідомлялося, під час переговорів у Берліні спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер тиснули на Україну з вимогою вивести війська з підконтрольної частини Донбасу як умови досягнення миру з Росією.

Як повідомлялось, в ЄС вважають, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

