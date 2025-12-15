Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість тимчасового припинення вогню на Різдво та звернення до російської сторони для домовленостей

Про це під час спілкування з медіа в Берліні заявив Фрідріх Мерц, передає RegioNews.

Німецький лідер Фрідріх Мерц висловив можливість встановлення перемир’я на час різдвяних свят у контексті війни в Україні. За його словами, нині розглядають варіант тимчасового припинення вогню, що дозволить організувати гуманітарні паузи та полегшити життя мирних жителів.

Мерц підкреслив, що для реалізації такого кроку буде ініційоване звернення до Росії. Він зазначив, що перемир’я на Різдво не є остаточним рішенням конфлікту, але може стати першим кроком до подальших переговорів і зменшення ескалації на фронті.

Політик наголосив, що будь-які домовленості про паузу в бойових діях повинні враховувати безпеку України та не загрожувати її суверенітету. Крім того, Мерц вважає, що участь міжнародних партнерів у таких домовленостях важлива для забезпечення контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

