В Одессе постепенно восстанавливают мобильную связь

Операторы стабилизировали связь до 60% из критических 30% в городе

Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что из-за массированной атаки России в регионе уже три дня действуют экстренные отключения света. Несмотря на сложную ситуацию, операторы делают все возможное, чтобы возобновить полноценную работу связи.

"Команда Vodafone, Kyivstar и lifecell привлекают дополнительные бригады с генераторами из соседних областей. Операторы стабилизировали связь до 60% из критических 30% в Одессе. В области ситуация более стабильная — там работает более 87% сети", – говорится в сообщении.

Напомним, энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов. Об этом сообщили в ДТЭК.