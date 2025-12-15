В Одессе постепенно восстанавливают мобильную связь
Операторы стабилизировали связь до 60% из критических 30% в городе
Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что из-за массированной атаки России в регионе уже три дня действуют экстренные отключения света. Несмотря на сложную ситуацию, операторы делают все возможное, чтобы возобновить полноценную работу связи.
"Команда Vodafone, Kyivstar и lifecell привлекают дополнительные бригады с генераторами из соседних областей. Операторы стабилизировали связь до 60% из критических 30% в Одессе. В области ситуация более стабильная — там работает более 87% сети", – говорится в сообщении.
Напомним, энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов. Об этом сообщили в ДТЭК.
