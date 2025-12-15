17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 20:42

Военный оркестр Волыни почтил память Степана Гиги на львовской церемонии

15 декабря 2025, 20:42
Фото: ГНСУ
Военные музыканты Волынского пограничного отряда приняли участие в церемонии прощания с выдающимся украинским артистом во Львове

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Военный оркестр Волынского пограничного отряда принял участие в состоявшейся сегодня во Львове церемонии прощания с Народным артистом Украины Степаном Гигой. К участию в мероприятии военных музыкантов пригласил ветеран пограничной службы Сергей Шевчук.

Степан Гига известен как украинский певец и композитор, оставивший заметный след в культурной жизни страны. Во время церемонии оркестр исполнил музыкальные произведения, сопровождавшие последние почести для художника, чтя его творчество и жизнь.

Военный оркестр исполняет последнюю почетную дань художнику

Начальник военного оркестра Петр Луковый отметил, что для музыкантов это была одновременно большая честь и трудный момент. Он подчеркнул, что Степан Гига всегда поддерживал украинских воинов и был другом пограничников, поэтому участие в церемонии имело особое значение для коллектива.

Церемония во Львове собрала родных, коллег и почитателей артиста. Собравшиеся отдали дань памяти его жизни и творчеству, выразив соболезнования семье и близким.

Напомним, Степан Гига скончался 12 декабря в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. С 19 ноября он находился в больнице. Его смерть стала заметным трагическим событием культурной жизни Львова и всей страны, а прощание с артистом объединило горожан, коллег и почитателей его творчества.

12 декабря 2025
07 августа 2025
