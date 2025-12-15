17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2025, 23:30

Фрукты перед праздниками дорожают: как в Украине изменились цены на мандарины, хурму и прочее

15 декабря 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине фруктовый сегмент тоже меняет цены перед праздниками. Особенно это касается мандаринов и лимонов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Лимоны в Украине подорожали до 90–100 гривен за килограмм. Мандарины подорожали до 65-95 гривен за килограмм. При этом предложение апельсина увеличилось: цена соответственно упала – до 65-135 гривен за килограмм.

Хурма подорожала до 80-90 гривен за килограмм. Гранат вырос в цене до 115–140 гривен за килограмм. Диапазон цен на киви расширился до 85-335 гривен за килограмм. Диапазон цен на банан сузился до 58-65 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены фрукты
В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах
12 декабря 2025, 20:50
В Украине изменились цены на капусту: сколько теперь платить за килограмм
12 декабря 2025, 16:30
В Украине резко изменились цены на помидоры: сколько теперь стоит килограмм
09 декабря 2025, 19:45
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
"Как будто тот проклятый дрон летит прямо на меня": певица Lida Lee рассказала об опасных съемках
16 декабря 2025, 00:30
В Запорожье за 17,5 млн грн продали научно-исследовательский институт
15 декабря 2025, 23:14
Цены изменились перед праздниками: какие в Украине теперь ценники на овощах
15 декабря 2025, 22:30
В Одессе постепенно восстанавливают мобильную связь
15 декабря 2025, 21:55
Евросоюз поставил Украине обещанные 2 миллиона артиллерийских снарядов
15 декабря 2025, 21:20
Министерство обороны Турции сообщает о сбитом дроне над Черным морем
15 декабря 2025, 21:07
Военный оркестр Волыни почтил память Степана Гиги на львовской церемонии
15 декабря 2025, 20:42
Продавали детей за 70 тыс. евро: украинскую "координаторку суррогатного бизнеса" экстрадировали из Германии
15 декабря 2025, 20:26
В Сумской области полицейские спасли 86-летнюю жительницу из прифронтового города
15 декабря 2025, 20:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Алексей Гончаренко
Все блоги »