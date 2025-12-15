Фрукты перед праздниками дорожают: как в Украине изменились цены на мандарины, хурму и прочее

Иллюстративное фото

В Украине фруктовый сегмент тоже меняет цены перед праздниками. Особенно это касается мандаринов и лимонов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Лимоны в Украине подорожали до 90–100 гривен за килограмм. Мандарины подорожали до 65-95 гривен за килограмм. При этом предложение апельсина увеличилось: цена соответственно упала – до 65-135 гривен за килограмм.

Хурма подорожала до 80-90 гривен за килограмм. Гранат вырос в цене до 115–140 гривен за килограмм. Диапазон цен на киви расширился до 85-335 гривен за килограмм. Диапазон цен на банан сузился до 58-65 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.